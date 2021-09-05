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Финал «Танкового биатлона»: как России удалось вновь вырвать победу

Россина Бодрова
09:04 05.09.2021
Команде России удалось вырвать победу в финальном соревновании самых сильных команд «Танкового биатлона».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Рев мотора - как сигнал старта. Четыре финалиста - и четыре самых сильных сборных: Россия, Китай, Азербайджан и Казахстан. Механик-водитель российского танка сразу выжимает педаль газа в пол. У российской сборной на первом круге самая яркая огневая задача - стрельба из танковой пушки в движении. Три мишени имитируют танки противника.

Экипаж, представляющий Южный военный округ бьет без промахов. Они, кстати, показали лучшее время в индивидуальной гонке. От громкого пушечного залпа даже трибуны содрогаются.

Среди зрителей первые заместители министра обороны - Руслан Цаликов и Валерий Герасимов, опытнейший танкист - две недели назад вместе с Сергеем Шойгу лично опробовал обновленную  трассу полигона. Но сегодня условия вдвойне сложные - грунтовую дорогу размыл дождь. И особо опасно на крутых поворотах

Внезапно танк Казахстана возвращается назад , видимо будет замена машины. Меняла свой танк и сборная Китая - но здесь  дело, видимо, было не в поломке, говорят, тактика такая. Получить новую машину, где не сбит прицел. Но за это начисляется штрафной круг.

В финале борьба фаворитов - на каждом метре трассы. Но российская команда увеличивают отрыв, который привозит к финишу третий российский экипаж. Из Восточного военного округа. Мы вновь чемпионы танкового биатлона. Отрыв от команды из Поднебесной - больше восьми минут. Третьей финиширует команда Казахстана  и замыкает финал в группе сильнейших Азербайджан.

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