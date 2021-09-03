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Завершился финальный этап конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» в Белоруссии

Тимур Шерзад
Дарья Сенникова
10:38 03.09.2021
По итогам второго этапа Россия на третьем месте. Впереди Белоруссия и Китай. Но все еще может измениться - третий этап «Снайперского рубежа» только закончился. На подсчет баллов и подачу протестов есть еще день.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Результатов финального этапа ожидают участники конкурса «Снайперский рубеж» в Белоруссии. Они состязались в синхронной стрельбе - искусстве, доступном единицам. Снайперские пары показали чудеса меткости и слаженности действий. Работать по мишеням пришлось лежа, сидя, стоя и чуть ли не с корточек. 

Основное правило финала «Снайперского рубежа» - одна пара прикрывает, другая - работает на поражение. Нужную мишень легко потерять на поле — зеленая подсветка загорается лишь на несколько секунд. 

Участники срываются с одной точки рубежа на другую — и это с шестикилограммовыми винтовками за спинами. Между точками всего триста метров, но команды словно не устают, а напротив, наращивают темп – здесь, на «Снайперском рубеже», ставят практически олимпийские рекорды.

Как только одна пара достигает финиша, другая выцеливает на поле мишени. И снова стрельба. У российской команды, которая всегда среди лучших, в этом задании только четвертое место.

С нулевым результатом вышли с этого рубежа снайперы из Таджикистана. Им не хватило доли секунды для синхронного выстрела. Они должны бить точно лежа на мокрой траве, со ската крыши, с натянутой между деревьями веревки. При этом на подготовку и стрельбу не больше минуты. Размер мишеней уменьшен, а дистанция до них - увеличена. В этом и смысл состязания с применением современных высокоточных винтовок.

«К нам приезжали раньше парни, которые выступали на обычных винтовках СВД, а сейчас это профессионалы, которые прошли определённые школы в своих странах», - подчеркнул главный судья конкурса «Снайперский рубеж» Юрий Бурнашев. 

Каждая команда работает на конкурсе со своим оружием. Наши - с отечественными «Орсисами». На рынке вооружений их считают успешным конкурентом импортных винтовок с продольно-скользящим затвором.

По итогам второго этапа Россия на третьем месте. Впереди Белоруссия и Китай. Но все еще может измениться - третий этап «Снайперского рубежа» только закончился. На подсчет баллов и подачу протестов есть еще день.

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