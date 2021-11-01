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В МИД РФ заявили, что Россия предостерегала США от создания баз в Центральной Азии

Тимур Шерзад
12:52 01.11.2021
Сергей Лавров отметил, что, зная назойливость Соединенных Штатов, он не исключает, что они будут поднимать вопрос создания баз вновь и вновь, заходя то с одной, то с другой стороны. 
В МИД РФ заявили, что Россия предостерегала США от создания баз в Центральной Азии
© Фото: U.S. Army
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Президент России Владимир Путин во время июньской встречи с президентом США Джо Байденом предостерегал его от попыток создать военные базы в странах Центральной Азии на фоне происходящего в Афганистане. 

«В этой связи мы с самого начала, и президент сказал об этом Байдену в июне, когда они встречались в Женеве, потому что эта тема всплыла, уже предвидели, что будет происходить. И Путин сказал Байдену, что мы категорически против того, чтобы вы пытались, как мы слышали, договариваться с центральноазиатскими странами о размещении на их территории части военной инфраструктуры для того, чтобы наносить, при необходимости, так называемые загоризонтные удары по территории Афганистана», - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24».

Лавров отметил, что Америка обращалась с подобными предложениями не только к центральноазиатским соседям Афганистана, но и к другим странам. В частности, от них отказались Пакистан, Узбекистан и Киргизия. 

Глава МИД России добавил, что, зная назойливость Соединенных Штатов, он не исключает, что они будут поднимать этот вопрос вновь и вновь, заходя то с одной, то с другой стороны. 

Также сообщалось, что Лавров рассказал об итогах встречи с Байденом на саммите G20.

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