В МИД РФ заявили, что Россия предостерегала США от создания баз в Центральной Азии

Президент России Владимир Путин во время июньской встречи с президентом США Джо Байденом предостерегал его от попыток создать военные базы в странах Центральной Азии на фоне происходящего в Афганистане.

«В этой связи мы с самого начала, и президент сказал об этом Байдену в июне, когда они встречались в Женеве, потому что эта тема всплыла, уже предвидели, что будет происходить. И Путин сказал Байдену, что мы категорически против того, чтобы вы пытались, как мы слышали, договариваться с центральноазиатскими странами о размещении на их территории части военной инфраструктуры для того, чтобы наносить, при необходимости, так называемые загоризонтные удары по территории Афганистана», - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы Кирилла Вышинского «1/6» на телеканале «Россия 24».

Лавров отметил, что Америка обращалась с подобными предложениями не только к центральноазиатским соседям Афганистана, но и к другим странам. В частности, от них отказались Пакистан, Узбекистан и Киргизия.

Глава МИД России добавил, что, зная назойливость Соединенных Штатов, он не исключает, что они будут поднимать этот вопрос вновь и вновь, заходя то с одной, то с другой стороны.

Также сообщалось, что Лавров рассказал об итогах встречи с Байденом на саммите G20.