В стране и мире Шойгу заявил, что план НАТО «сдерживания» в Афганистане закончился катастрофой Анна Назайкина С этой катастрофической ситуацией теперь приходится разбираться всему миру, добавил глава МО РФ. © Фото: defense.gov Читайте нас на: Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отвечая на призыв главы Минобороны ФРГ к НАТО сдерживать Россию ядерным оружием, заявил, что план Североатлантического Альянса по «сдерживанию» в Афганистане закончился катастрофой. «Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана “сдерживания” в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», - заявил глава российского оборонного ведомства. Напомним, что 21 октября глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос журналистов, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России с использованием ядерного оружия, заявила, что России следует показать готовность использовать и такие средства для «заблаговременного сдерживающего эффекта». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика