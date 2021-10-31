Лавров рассказал об итогах встречи с Байденом на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал полезной встречу с американским лидером Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме. По словам Лаврова, президент США подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты.

«Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину», - отметил глава МИД России в эфире телеканала «Россия-1».

В воскресенье Лавров рассказал, что пообщался с Байденом накануне на полях саммита. При этом о темах прошедшей беседы глава МИД РФ журналистам не сообщил.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в ходе G20 в Риме.

Во время беседы представители стран обсудили вопрос координации совместных усилий по стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье.