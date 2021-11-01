Путин встретится с руководителями предприятий, производящих высокотехнологичную военную технику

Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с руководителями предприятий, производящих высокотехнологичную военную технику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер соберет в Сочи военных и представителей оборонно-промышленного комплекса на совещании. В понедельник будет сделан упор на тему ВКС и ВМФ, добавил Песков. Выступление президента, по словам пресс-секретаря, будет доступно в открытой части.

«Президент использует эти дни для того, чтобы один на один продолжить общение с участниками, с главами этих компаний и корпораций, которые производят высокотехнологичную продукцию», - отметил представитель Кремля.

Напомним, предыдущая такая серия встреч по оборонной тематике состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.