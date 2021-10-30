Армия Песков сообщил, что Путин проведет военные совещания в Сочи на следующей неделе Кира Тило Президент традиционно собирает руководство Минобороны, предприятий ОПК и главных конструкторов дважды в год. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе в Сочи традиционную серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да. Эти совещания будут на следующей неделе», - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о проведении встречи президента и руководства ВС РФ и ОПК. На предыдущем совещании, которое состоялось в конце мая, президент подчеркнул, что руководство страны уделяет постоянное внимание развитию Вооруженных сил. Также Владимир Путин поручил проанализировать и выбрать наиболее перспективные образцы, которые должны лечь в основу госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2034 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика