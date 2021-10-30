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Песков сообщил, что Путин проведет военные совещания в Сочи на следующей неделе

Кира Тило
02:47 30.10.2021
Президент традиционно собирает руководство Минобороны, предприятий ОПК и главных конструкторов дважды в год.
Песков сообщил, что Путин проведет военные совещания в Сочи на следующей неделе
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе в Сочи традиционную серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да. Эти совещания будут на следующей неделе», - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о проведении встречи президента и руководства ВС РФ и ОПК.

На предыдущем совещании, которое состоялось в конце мая, президент подчеркнул, что руководство страны уделяет постоянное внимание развитию Вооруженных сил. Также Владимир Путин поручил проанализировать и выбрать наиболее перспективные образцы, которые должны лечь в основу госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2034 года.

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