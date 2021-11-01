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Путин проведет в Сочи совещание по развитию ВКС и ВМФ России

Тимур Шерзад
12:08 01.11.2021
Согласно словам Пескова, серия совещаний по вопросам развития российской армии, вооруженных сил, технологического и иного развития в Сочи будет проходить, несмотря на нерабочие дни. 
Путин проведет в Сочи совещание по развитию ВКС и ВМФ России
© Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин начнет серию совещаний в Сочи по вопросам развития Вооруженных сил России. Сегодня упор будет сделан на ВКС и ВМФ. 

«Сегодня будет совещание с упором на тему ВКС России и ВМФ. Будут доклады участников, в основном это руководители и главы компаний, корпораций, которые задействованы в военно-промышленном комплексе. Разумеется, в открытой части вы услышите и увидите выступление президента», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Согласно словам Пескова, серия совещаний по вопросам развития российской армии, вооруженных сил, технологического и иного развития в Сочи будет проходить, несмотря на нерабочие дни. 

Выступление президента, по словам пресс-секретаря, будет доступно в открытой части. 

Обычно такие встречи проходят в Сочи весной и осенью. Предыдущая, например, состоялась в мае текущего года.

Также Песков рассказал о том, что Владимир Путин использует совещания, чтобы продолжить общение один на один с главами предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию.  

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