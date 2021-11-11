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Правозащитник рассказал о позиции бизнеса по закону об обязательных QR-кодах

Кира Тило
Марина Крижановская
22:44 11.11.2021
По словам Александра Хуруджи, люди стали привыкать к тому, что вакцинация становится неизбежной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи рассказал «Звезде», что думают предприниматели о повсеместной вакцинации и введении обязательных QR-кодов.

«Бизнес думает по-разному , и тот, который устал от локдаунов, говорит: „Да пусть они уже привьются, мы уже не можем“ - потому что бизнес платит зарплату даже когда все стоит. Конечно, есть среди предпринимателей по-прежнему большое количество „антиваксеров“ - надо признать, что они привыкли все подвергать сомнению», - сказал Хуруджи.

По словам правозащитника, крупный бизнес «фактически уже смирился с реальностью», особенно тот, который работает с Китаем и Европой, но в то же время понимает, что «наше правительство ведет себя гораздо лояльнее» в антиковидной тематике, чем власти других стран.

«Решения, которые правительство (России - прим. ред.) принимает по антиковидной тематике, они достаточно лояльны. Потому что закрывают относительно ненадолго, но в принципе все более-менее могут работать», - добавил он.

Хуруджи сообщил, что бизнес понимает, глядя на Китай, что без QR-кода уже никуда не выйдешь, поэтому проще сделать прививку и жить дальше. В некоторых странах повсеместная вакцинация была введена резко, поэтому уровень вакцинированных людей позволил резко снизить скачки заболеваемости, отметил эксперт.

«Но я по-прежнему считаю, что это (вакцинация - прим. ред.) дело должно оставаться добровольным, и с учетом тех ограничений по здоровью, которые имеются», - поделился правозащитник.

Он подчеркнул, что в целом тренд на вакцинацию очевиден и многие уже начали свыкаться с ее неизбежностью, в то время как власти сейчас начали сотрудничать с крупными компаниями, фактически рекомендуя повсеместно использовать QR-коды. В ряде регионов также задумались предусмотреть в рамках закона введение данной системы контроля в магазинах, кафе и других общественных местах.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России рассказал о подготовке законопроекта об обязательных QR-кодах. Отмечается, что такая мера будет действовать до июня 2022 года.

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