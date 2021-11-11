В Хабаровском крае с декабря введут QR-коды для входа на вокзалы и аэропорты

На территории Хабаровского края с 1 декабря для входа в аэропорты и железнодорожные вокзалы потребуется QR-код, подтверждающий защиту от коронавируса. Об этом заявил зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов в ходе заседания оперштаба. Он также призвал жителей региона заранее спланировать свои поездки.

«Глава "Аэрофлота" подтвердил позицию самого крупного перевозчика о введении кодов при посадке на самолет. Этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован. Та же самая позиция была озвучена руководством РЖД, что они тоже готовы в этом направлении двигаться. Потому мы людей предупреждаем... Предложение в отношении аэропортов и железнодорожных вокзалов. Эта мера планируется к введению с 1 декабря», - цитирует РИА Новости слова Никонова.

В пресс-службе РЖД отказались комментировать «Звезде» будущие ограничения - в компании ожидают указаний руководства.

На данный момент в Хабаровском крае действуют жесткие коронавирусные ограничения. Закрыты все кафе, торговые центры, рестораны, фитнес-клубы, бассейны, развлекательные и культурные объекты. Запрет на работу будет отменен 12 ноября, однако даже после снятия ограничений для посещения потребуется QR-код.