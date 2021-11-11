Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае

Российский авиалайнер МС-21-310 с полностью отечественными двигателями ПД-14 прибыл в ОАЭ для участия в Международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Об этом сообщает корпорация «Иркут».

Также на салон прибыл AURUS бизнес-джет - «Суперджет 100» в VIP-компоновке.

Самолеты выполнили беспосадочные перелеты из Жуковского в Дубай накануне Dubai Airshow 2021. МС-21 прибыл 10 ноября, а AURUS бизнес-джет - 11 ноября. Самолеты преодолели около 3 700 километров, в том числе и над морем. Полеты прошли в штатном режиме.

Также в Дубай для участия в авиашоу прибыла пилотажная группа «Русские Витязи».

Ранее сообщалось, что в России приступили к серийной 3D-печати деталей к двигателю ПД-14 для лайнера МС-21.