В России приступили к серийной 3D-печати деталей к двигателю ПД-14 для лайнера МС-21

Центр аддитивных технологий Ростеха приступил к серийной 3D-печати деталей к двигателю ПД-14. Этот разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией двигатель - первый турбовентиляторный, созданный в современной России. Он может применяться, в том числе, на авиалайнере МС-21.

«До 2024 года планируется изготовить порядка 2 тысяч элементов топливной системы двигателя», - говорится в сообщении.

Промышленная 3D-печать позволяет сократить срок изготовления отдельных комплектующих с полугода до трех недель. Также изготовленные аддитивным способом детали имеют меньшую массу при сохранении всех функциональных свойств. Этот выигрыш можно использовать для повышения полезной нагрузки или увеличения других характеристик самолета.

«Современные подходы к проектированию и изготовлению двигателей для отечественного авиастроения, в том числе применение 3D-печати, позволяют увеличить объемы производства компонентов, отвечающих самым высоким мировым стандартам качества и надежности. Мы видим в аддитивных технологиях большой потенциал - в ближайшей перспективе с их помощью мы сможем изготавливать не только авиадвигатели, но и сложные комплектующие для космической отрасли, наукоемкой медицины, автомобилестроения и других высокотехнологичных сфер производства», – сообщили в авиационном кластере Ростеха.

ПД-14 разрабатывался с применением современных передовых технологий и отечественных материалов. Предполагается, что его эксплуатационные расходы будут ниже на 14-17 процентов, чем у аналогичных двигателей. Стоимость жизненного цикла двигателя будет дешевле на 15-20 процентов.

Ранее сообщалось, что авиалайнер МС-21 планируется сертифицировать в декабре 2021 года.