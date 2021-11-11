Атрибут ковидной эпохи: QR-коды в России становятся все более обязательными

В Саратовской области в реанимации почти нет свободных коек. Здесь самые тяжелые больные. Те, кто уже не может говорить, да что там - дышать самостоятельно. О состоянии пациентов врачи узнают по сигналам аппаратов ИВЛ. И эти беспрерывные звуки намного громче любых слов. Здоровье – в профилактике. В вакцинации и, как бы ни противились этому антиваксеры, в новых противоковидных мерах. Сегодня их ввели в Мурманской области. Без QR-кода теперь нельзя не только в кафе, рестораны, театры и музеи, но и в торговые центры.

На входе в торговые центры теперь обязательна термометрия и проверка сертификатов о вакцинации. Пропускают сюда только по QR-коду. Для непривитых в доступе исключительно продуктовый магазин. Он здесь же, на первом этаже. Это новые меры, направленные также на нераспространение коронавирусной инфекции.

«Все понимают, что это идет на здоровье граждан, на здоровье посетителей, то есть эта мера во благо, все надеемся на понимание», - рассказал директор торгово-развлекательного комплекса Андрей Кузнецов.

Уже завтра в Новосибирске без QR-кода не пустят в кафе и рестораны. Обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет вводит Краснодар - вслед за Петербургом. Не отстает и Хабаровск. Попасть в здание железнодорожного вокзала, купить билеты на кассе, или встретить пассажиров на перроне сегодня может любой желающий. Обязательное условие - иметь при себе маску. Но уже с 1 декабря пройти сюда получится только у граждан с QR-кодом.

А сегодня о подготовке новых законопроектов заявил оперштаб - наличие матричных штрихкодов хотят сделать обязательным - в кафе, магазинах и на транспорте. Механизмы уже прорабатывают в РЖД.

«О конкретных деталях говорить пока рано, они прорабатываются и будут определяться положениями законодательства. Надо отметить, что подобные меры уже приняты в ряде зарубежных стран. Там, в частности, уже нельзя приобрести проездной билет без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста», - рассказала официальный представитель РЖД Екатерина Герасимова.

Электронные пропуска как неотъемлемый атрибут ковидной эпохи. Действуют уже почти в 80 регионах страны. За исключением - пока - Астраханской, Калужской, Брянской, Амурской областей, Кузбасса, Алтая и Республики Калмыкия. Но и там введение QR-кодов не за горами.

Отчего все больше тех, кто пытается обмануть систему, и тех, кто наживается на этой ложной помощи. В Хабаровске задержали шестерых подозреваемых в покупке поддельных сертификатов. Возбуждено уголовное дело.

«С целью придания процедуре реалистичности к месту предполагаемого укола прикладывался ватный тампон. При этом предназначенная для вакцинации вакцина уничтожалась», - рассказала врио начальника ОИиОС УМВД России по Хабаровскому краю Олеся Циклаури.

Отмена QR-кодов возможна лишь после окончания пандемии. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока же уровень иммунитета - в среднем по России - 48,5%. Почти в два раза меньше необходимого, чтобы обеспечить надежную защиту от инфекции и чтобы новости дня больше не начинались с фразы «В России новый антирекорд».