Суд направил в СИЗО обвиняемого в убийстве бойца СОБРа в Петербурге

Суд Петербурга заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве бойца СОБРа. Житель Волгограда будет содержаться в СИЗО до 8 января 2022 года. Также мужчина обвиняется в 12 эпизодах мошенничества.

«Суд ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста удовлетворил. Срок меры - 08.01.2022», - цитирует РИА Новости сообщение суда.

По версии следствия, сумма ущерба, нанесенного подозреваемым, составляет 2 840 000 рублей.

Трагедия произошла 9 ноября в Санкт-Петербурге. Во время задержания мужчины по подозрению в телефонном мошенничестве тот переехал на автомобиле бойца СОБРа. Правоохранитель скончался на месте. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.