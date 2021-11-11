«У меня не осталось сил»: похоронивший бабушку томич переехал в другой город

Внук умершей пенсионерки в Томской области Сергей Самборский в беседе со «Звездой» рассказал, что переехал в другой город. Он аргументировал свое решение тем, что отправился туда по работе и, скорее всего, не вернется обратно.

«Переехал в другой город по работе. Если отстанут от меня, то там и останусь. По классике люди поделились на два лагеря, это их право. Конечно, очень много людей поддерживают», - подчеркнул мужчина.

Кроме того, Сергей заявил, что физически и морально подавлен, так как больше ничем не сможет помочь своей умершей родственнице. Самборский добавил, что сделал для бабушки «все, что мог».

«У меня ни моральных, ни физических сил не осталось. Бабушке уже помочь не смогу. А бабушкина смерть уже помогла некоторым больницам», - резюмировал внук.

Ранее у проникшего в томский ковидарий мужчины потребовали деньги за тело бабушки. У внука, который пытался ухаживать за больной бабушкой, потребовали за тело пенсионерки 150 тысяч рублей.