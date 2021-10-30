У проникшего в томский ковидарий мужчины требуют деньги за тело бабушки

Житель Томской области, который проник в коронавирусную больницу и ухаживал за своей бабушкой, заявил, что у него требуют 150 тысяч рублей за ее тело. При этом у мужчины нет денег на похороны бабушки. В больнице, по словам мужчины заявили, что у пенсионерки остановилось кровообращение.

«Мне позвонили с медсанчасти, сказали, что у моей бабушки остановилось кровообращение... Мне не на что ее хоронить. На работе сказали, чтобы я за зарплатой не приходил. Тело бабушки мне не отдают, сказали, что коронавирус и надо заплатить денег. 150 тысяч рублей сказали, в ритуальную контору сказали обратиться», - рассказал житель Томской области.

Бабушка, за которой ухаживал мужчина, скончалась сегодня, 30 октября. Ранее внук переоделся врачом, проник в отделение и ухаживал за своей тяжело больной 84-летней бабушкой. Он объяснил это желанием помочь ей, не способной о себе заботиться и даже пожаловаться на плохое обращение в МСЧ.