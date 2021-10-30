Умерла пенсионерка, внук которой ухаживал за ней под видом врача

В Томской области умерла болевшая коронавирусом пенсионерка, внук которой ухаживал за ней в ковидарии под видом врача.

Женщины не стало вечером субботы, 30 октября, в 19:32. Она скончалась в реанимационном отделении респираторного госпиталя МЧС №2. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Ранее внук пенсионерки, переодевшись врачом, проник в отделение, чтобы ухаживать за своей тяжело больной 84-летней бабушкой. Он объяснил это желанием помочь ей, не способной о себе заботиться и даже пожаловаться на плохое обращение. Все началось 21 октября: близким сообщили, куда увозят заболевшую пациентку, но там ее не оказалось. Выяснилось, что женщину направили в МСЧ №2, в которую, по словам мужчины, «только за смертью ехать».