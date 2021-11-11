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Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в горящей машине в Коми

Алексей Курильченко
10:44 11.11.2021
По данным следователей, возгорание машины произошло из-за замыкания.
Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в горящей машине в Коми
© Фото: СК РФ
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Следственное управление СК РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело после того, как мужчина в Печоре оставил ребенка в запертой машине, которая впоследствии вспыхнула. Дело возбуждено по статье «Оставление в опасности».

«По данным следствия, 24-летний житель г.Печоры оставил на стоянке автомашину, в которой находился его спящий двухлетний сын, и ушел в столовую. Во время отсутствия мужчины внутри автомобиля произошло замыкание и возгорание электропроводки, в результате которого мальчик получил отравление угарным газом и ожоги», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Инцидент, произошедший 10 ноября, попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как из машины мальчика достал прибежавший отец, спасатели начали оказывать первую помощь. Позже медики госпитализировали малыша - его состояние оценивается как тяжелое.

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