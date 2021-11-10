В Коми вспыхнула машина с оставленным ребенком внутри
Отец оставил ребенка спать в машине, припаркованной у столовой в Печоре.
© Видео: Степан Куцаков, ВКонтакте © Фото: Степан Куцаков, ВКонтакте
В Печоре малолетний ребенок пострадал при пожаре в машине. Двухлетнего малыша оставил в легковом автомобиле у местной столовой отец. Через какое-то время машина начала загораться.
На кадрах видно, как из машины мальчика достал прибежавший отец, спасатели начали оказывать первую помощь.
После происшествия ребенок попал в реанимацию. Он получил ожоги дыхательных путей. Его состояние оценивается как тяжелое.