Российский истребитель Су-30 предотвратил нарушение границы РФ британским самолетом. Разведчик RC-135 ВВС Великобритании приблизился к ней на юго-западе Крымского полуострова.

Как сообщает Министерство обороны России, для контроля над ним был поднят истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он подлетел к британскому разведчику за 30 километров от госграницы РФ. После этого RC-135 изменил свой курс.

За последние сутки обнаружены и сопровождались зенитными ракетными войсками ВКС РФ четыре самолета-разведчика НАТО. Полеты U-2S, RC-135 и двух патрульных P-8А Poseidon выполнялись в небе над северо-западом и центром Черного моря.

Одновременно с подобными инцидентами продолжают свое движение в западную часть черноморской акватории американские эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney. Контроль за ними осуществляют крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» ЧФ РФ.

В Минобороны расценивают активность США и их союзников в данном регионе в качестве изучения предполагаемого театра военных действий и называют ее абсолютно неспровоцированными Россией агрессивными действиями, создающими угрозу безопасности и стратегической стабильности.

Также сообщается, что истребитель Су-30 предотвратил нарушение границы РФ британским самолетом.