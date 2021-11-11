Минобороны РФ фиксирует повышение военной активности НАТО в Черноморском регионе

Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего возросла интенсивность действий Военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации, сообщили в российском военном ведомстве.

За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО, добавили в Минобороны.

«Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолетов P-8А Poseidon выполнялись в воздушном пространстве над северо-западной и центральной частью Черного моря. В период с 12 до 15 часов самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил», - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что на удалении около 30 километров от госграницы РФ к самолету-разведчику подлетел российский истребитель Су-30, после чего британский самолет изменил курс в направлении от границы России.