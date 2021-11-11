Песков прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает Россию причастной к миграционному кризису на польско-белорусской границе.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление», - сказал Песков.

Также Песков отметил, что ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает в Кремле глубокую озабоченность, поскольку там сейчас идет тенденция к росту напряженности.

Ранее эксперт в беседе со «Звездой» назвал сложную обстановку на границе с Белоруссией итогом работы США. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что мигранты бегут из-за экспансионистской и агрессивной политики США. Эксперт подчеркнул, все это связано с тем, что разрушились те страны, в которых ранее жили мигранты.