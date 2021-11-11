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«Аэрофлот» опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию

Кира Карон
12:30 11.11.2021
Авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул - Минск.
«Аэрофлот» опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию
© Фото: Markus Mainka, picture alliance, Globallookpress
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Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул - Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются. Транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ на территорию Республики Беларусь затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что с 01.10 по 10.11.2021 в соответствии с действующими визовыми правилами транзитом через аэропорт Шереметьево в Минск проследовало из Бейрута 19 пассажиров. Транзитных пассажиров - граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано.

Ранее Владимир Джабаров заявил, что Россия вынуждена рассмотреть вопрос запрета пролета западных авиакомпаний над своей территорией в том случае, если будут введены санкции против «Аэрофлота».

Напомним, что агентство Bloomberg распространило информацию о том, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот». Это связано с новым санкционным пакетом против Белоруссии, где происходит миграционный кризис.

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