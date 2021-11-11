В Москве выявят зарегистрированные на детей автомобили

Московские дорожные инспекторы усилят работу по выявлению автомобилей, владельцы которых зарегистрировали их на несовершеннолетних. Таким образом владельцы избегают наказаний за нарушения ПДД - согласно закону детям нельзя выписывать штрафы. За последние три месяца было вынесено более 2,4 тысяч постановлений за такие нарушения.

«За последние три месяца инспекторы ДПС установили более 50 фактических владельцев транспортных средств указанной категории», - цитируют «Вести» сообщение пресс-службы ГИБДД.

Ранее стало известно о введении в КоАП новых штрафов за нарушение правил дорожного движения. По словам автоэксперта Максима Кадакова, введение наказания за опасную езду является правильным решением, однако следует установить точную формулировку правонарушения.