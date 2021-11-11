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В Москве выявят зарегистрированные на детей автомобили

Алексей Курильченко
13:16 11.11.2021
Инспекторы за три месяца выявили более 50 машин, зарегистрированных на несовершеннолетних.
В Москве выявят зарегистрированные на детей автомобили
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Московские дорожные инспекторы усилят работу по выявлению автомобилей, владельцы которых зарегистрировали их на несовершеннолетних. Таким образом владельцы избегают наказаний за нарушения ПДД - согласно закону детям нельзя выписывать штрафы. За последние три месяца было вынесено более 2,4 тысяч постановлений за такие нарушения.

«За последние три месяца инспекторы ДПС установили более 50 фактических владельцев транспортных средств указанной категории», - цитируют «Вести» сообщение пресс-службы ГИБДД.

Ранее стало известно о введении в КоАП новых штрафов за нарушение правил дорожного движения. По словам автоэксперта Максима Кадакова, введение наказания за опасную езду является правильным решением, однако следует установить точную формулировку правонарушения.

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