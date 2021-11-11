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Эксперт дал советы по безопасному вождению во время предзимья

Светлана Иванова
13:10 11.11.2021
Водители уже должны ездить на автомобилях с зимней резиной, считает специалист. Необходимо предельно внимательно следить за дорожной ситуацией, в том числе за другими автолюбителями. Также следует помнить о том, что на эстакадах и мостах образовывается лед, тогда как на дорогах слякотно, считает специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Во время изменчивой погоды, которая установилась в Центральной России, водителям следует быть предельно внимательными на дорогах. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе со «Звездой».

Прежде всего, все водители уже должны ездить на автомобилях с зимней резиной, считает специалист. Кроме того, необходимо следить за дорожной ситуацией, в том числе за другими автолюбителями.

«Мы сейчас должны уже ездить на зимней резине, это первое, обязательно. Мы должна ездить с учетом той погодной обстановки, которая сложилась, с большей дистанцией, понимая, что тормозной путь увеличится, понимая, что рядом с нами едут другие водители, которые могут об этом не думать. Вы затормозите, а сзади человек может проспать, и ему не хватит тормозного пути, и об этом. К сожалению, тоже нужно думать. Тот водитель, который едет перед вами, он тоже может проспать», - заявил Кадаков.

Автоэксперт призвал помнить о том, что на эстакадах и мостах образовывается лед, тогда как в это время на дорогах слякотно.

«Сейчас гололед образуется в первую очередь на эстакадах, на бетонных трассах – шоссе, которые сильно продуваются. То есть вы едете по асфальту, вроде бы вчера слякотно, выезжаете на эстакаду, которых сейчас очень много, или на мост, там все продувается, и вы выезжаете на лед, опытные водители об этом хорошо знают», - пояснил Кадаков.

Он напомнил, что сейчас наступило время года, когда поздно светает и рано уходит солнце, поэтому техническое состояние автомобиля, отвечающего за хорошую обзорность, не должно вызывать нареканий.

«Фары должны работать идеально, они всегда должны быть чистыми, не забываем заливать незамерзайку, чтобы у вас всегда была обеспечена хорошая обзорность», - добавил эксперт.

В ближайшее время в Москве сохранится погода, типичная для предзимья, поэтому стоит ожидать дождь и мокрый снег, сообщили в столичном метеобюро.

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