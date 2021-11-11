В Метеобюро рассказали, когда в Москве выпадет снег

В Метеобюро Москвы предполагали, что в эту ночь столицу будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь со снегом и гололедицу. При этом в ближайшее время температура воздуха в столице будет находиться в районе нуля градусов, а значит, ледяная корка на дорогах не продержится долго. Об этом «Звезде» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. Такая погода, типичная для предзимнего периода, продержится в столице до конца недели - в воскресенье стоит ожидать выпадения небольшого количества сухого снега.

«В последующие дни у нас сохранится погода, типичная для предзимья - мы будем под влиянием нескольких атмосферных фронтов. Поэтому стоит ожидать дождь и мокрый снег. В выходные дни характер погоды существенно меняться не будет - единственное, что в воскресенье наступит фаза "твердых" осадков. Но это будет небольшой снежок», - отметила метеоролог.

Многие жители Москвы приняли мокрый снег, обрушившийся на столицу, за ледяной дождь. Однако в Метеобюро не зафиксировали подобное явление.

«Это просто обычный мелкий дождь. Где-то он сопровождается обычной мелкой снежной крупой, может быть, поэтому кто-то воспринимает это как ледяной дождь», - рассказала Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче обычного. Декабрь и февраль прогнозируются немного теплее положенного, в то время как январь будет «традиционным».