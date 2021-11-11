Москвичей предупредили о гололеде и усилении ветра

В Москве в ночь на четверг и утром, 11 ноября, ожидается гололедица и порывистый ветер до 15 м/с. Соответствующее предупреждение появилось на сайте столичного МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября, в городе Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют автомобилистам не парковать машины около деревьев, избегать внезапных и резких маневров, и увеличить дистанцию на дороге.

Ранее автоэксперт назвал лучшее время для смены летней резины на зимнюю. По словам Владимира Сажина, лучше всего менять тогда, когда среднесуточная температура составляет плюс 5 градусов. Он считает, что ездить на летней резине после ночных заморозков допустимо, если автолюбители соблюдают безопасный стиль вождения.