Эксперт назвал «тупиковыми» санкции ЕС против «Аэрофлота»

Если Евросоюз действительно введет в отношении российской компании «Аэрофлот» санкции, то России следует дать адекватный ответ. Об этом заявил «Звезде» зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он отреагировал на информацию о том, что российская авиакомпания якобы попала в санкционный пакет ЕС против Белоруссии.

«Мы категорически против раскручивания спирали санкционной гонки - она тупиковая сама по себе. И от этого выигрывают кто угодно, только не те, кто в нее втянут. Моя личная позиция заключается в том, что Россия обязана реагировать на подобные вызовы адекватно, не обязательно симметрично», - сказал Климов

По словам эксперта, санкционная политика ЕС в сторону России и транссибирских перелетов стала очевидна 2007-2008 годах - во время напряженности на Кавказе и конфликта в Северной Осетии. Что касается нынешней ситуации, то ЕС потерпит существенные убытки при наложении санкций «Аэрофлоту».

«Видимо те люди, которые принимают подобные решения со стороны наших западных визави, плохо дружат с географией и здравым смыслом. Совершенно точно пострадает та сторона, которая все это придумала. По моим подсчетам, в результате санкционной возни, Евросоюз теряет порядка 300 миллионов евро в день», - заключил эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное введение санкций против «Аэрофлота» никак не способствует ведению нормального диалога ЕС и России. Странам требуется сотрудничество, а ограничения никак не способствуют решению проблем, считает Грушко.