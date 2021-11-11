В МИД РФ считают санкции против «Аэрофлота» препятствием для нормального разговора

Введение санкции против российской компании «Аэрофлот» приведет к ухудшению международной ситуации и затруднит диалог между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, страны должны сотрудничать, но санкции не способствуют этому.

«В любом случае этот шаг не будет приближать решение тех проблем, которых так боится Евросоюз. В данном случае требуется совершенно иное. Требуется сотрудничество, а сотрудничество начинается с диалога, а не введения каких-то санкций, которые будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора», - сказал Грушко агентству РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот». Это связано с новым санкционным пакетом против Белоруссии, где происходит миграционный кризис.