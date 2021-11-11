Россиянам назвали опасные напитки для употребления натощак

Некоторые напитки опасно пить на голодный желудок. Как объяснила нутрициолог Кристина Журавлева, речь идет о кофе и холодной воде. Специалист отметила, что употребление бодрящего напитка натощак стимулирует секрецию соляной кислоты. В результате этого процесса может развиться гастрит, уточнила нутрициолог в беседе с РИА Новости. Также любители выпить кофе до завтрака могут столкнуться с заболеваниями поджелудочной железы и других органов ЖКТ.

«Кофе запускает работу поджелудочной железы — начинают вырабатываться ферменты для переваривания пищи, которой нет в желудке. Это может привести к сбою ее функционирования и заболеваниям ЖКТ», — указала эксперт.

Потребление холодной воды сразу после пробуждения чревато определенными рисками для здоровья, считает Журавлева. Она подчеркнула, что система пищеварения человека тяжело переносит холодные продукты.

«Для желудка, находящегося в "спящем режиме", встреча с ледяной водой обернется настоящим стрессом», - пояснила нутрициолог.

Она предупредила, что холодная вода задержится в желудке до того момента, пока нагреется до комфортной для дальнейшего всасывания в кишечнике температуры, что требует затрат энергии.