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Россиянам назвали опасные напитки для употребления натощак

Светлана Иванова
10:48 11.11.2021
Речь идет о кофе, чье потребление на голодные желудок чревато развитием заболеваний ЖКТ, и холодной воде, которая вызывает стресс для желудка, находящегося в «спящем режиме».
Россиянам назвали опасные напитки для употребления натощак
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
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Некоторые напитки опасно пить на голодный желудок. Как объяснила нутрициолог Кристина Журавлева, речь идет о кофе и холодной воде. Специалист отметила, что употребление бодрящего напитка натощак стимулирует секрецию  соляной кислоты. В результате этого процесса может развиться гастрит, уточнила нутрициолог в беседе с РИА Новости. Также любители выпить кофе до завтрака могут столкнуться с заболеваниями поджелудочной железы и других органов ЖКТ.

«Кофе запускает работу поджелудочной железы — начинают вырабатываться ферменты для переваривания пищи, которой нет в желудке. Это может привести к сбою ее функционирования и заболеваниям ЖКТ», — указала эксперт.

Потребление холодной воды сразу после пробуждения чревато определенными рисками для здоровья, считает Журавлева. Она подчеркнула, что система пищеварения человека тяжело переносит холодные продукты.

«Для желудка, находящегося в "спящем режиме", встреча с ледяной водой обернется настоящим стрессом», - пояснила нутрициолог.

Она предупредила, что холодная вода задержится в желудке до того момента, пока нагреется до комфортной для дальнейшего всасывания в кишечнике температуры, что требует затрат энергии.

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