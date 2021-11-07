Россиянам посоветовали идеальный продукт при гастрите

Кисель является идеальным вариантом перекуса для проголодавшихся людей, которые при этом страдают от гастрита или язвы желудка. Об этом в беседе с РИА Новости заявила диетолог Татьяна Иванникова. По словам эксперта, данный напиток является очень питательным и калорийным.

«Он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов. Этот напиток замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь попадает меньшее количество холестерина», — объяснила Иванникова.

В то же время, предупредила эксперт, для некоторых людей кисель может представлять опасность. Так, пациентам с сахарным диабетом следует с осторожностью употреблять данный напиток, так как в нем содержится большое количество углеводов.

Ранее диетолог, терапевт Анна Белоусова назвала продукты, которые нельзя есть натощак. Речь идет о кофе, соках цитрусовых, газированных напитках и острых приправах. Выпитый до еды кофеин подавляет аппетит, а употребление острых приправ и соусов на голодный желудок способно привести к гастриту, отметил специалист.