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В США заявили о продолжении давления на власти Белоруссии

Кира Тило
00:14 11.11.2021
По словам Блинкена, это продолжится до тех пор, «пока власти Белоруссии не будут выполнять свои международные обязательства».
В США заявили о продолжении давления на власти Белоруссии
© Фото: Francisco Canedo XinHua Globallookpress
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Вашингтон продолжит оказывать давление на Минск, «пока власти Белоруссии не начнут выполнять свои международные обязательства». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Интерфакс».

«Пока режим отказывается выполнять свои международные обязательства, пока он подрывает мир и безопасность в Европе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и режим», - цитирует агентство Блинкена. 

Ранее эксперт в беседе со «Звездой» назвал сложную обстановку на границе с Белоруссией итогом работы США. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что мигранты бегут из-за экспансионистской и агрессивной политики США.

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