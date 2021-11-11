В стране и мире В США заявили о продолжении давления на власти Белоруссии Кира Тило По словам Блинкена, это продолжится до тех пор, «пока власти Белоруссии не будут выполнять свои международные обязательства». © Фото: Francisco Canedo XinHua Globallookpress Читайте нас на: Вашингтон продолжит оказывать давление на Минск, «пока власти Белоруссии не начнут выполнять свои международные обязательства». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Интерфакс». «Пока режим отказывается выполнять свои международные обязательства, пока он подрывает мир и безопасность в Европе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и режим», - цитирует агентство Блинкена. Ранее эксперт в беседе со «Звездой» назвал сложную обстановку на границе с Белоруссией итогом работы США. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что мигранты бегут из-за экспансионистской и агрессивной политики США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика