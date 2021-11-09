Эксперт назвал сложную обстановку на границе с Белоруссией итогом работы США

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе со «Звездой» прокомментировал попытку нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией прорваться через границу с Польшей. По мнению Жарихина, мигранты бегут из-за экспансионистской и агрессивной политики США.

«Проблема беженцев создана не Лукашенко. Проблема с беженцами была и до этой истории, они не свалились с неба. И их не четыре тысячи, сколько насчитали на польской границе, их уже больше, около нескольких миллионов», - рассказал Жарихин.

Эксперт подчеркнул, все это связано с тем, что разрушились те страны, в которых ранее жили мигранты.

«Разрушили инфраструктуру, разрушили возможность для безопасной жизни людей. Они не от хорошей жизни идут с юга на север. Они идут из-за этой экспансионистской политики, агрессивной политики, которая в первую очередь в США. Вслед за которыми следуют и европейцы, которые образуют с американцами разные коалиции», - добавил он.

Ранее в ООН отреагировали на ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против применения мигрантов в политических целях.