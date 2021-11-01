Армия Малые противолодочные корабли отточили подготовку к торпедной стрельбе в Кронштадте Тимур Шерзад Также экипажи кораблей провели занятия по противовоздушной обороне, поиску и обнаружению подводных целей и подготовке к торпедной стрельбе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Кронштадте прошли учения экипажей малых противолодочных кораблей «Казанец» и «Перекоп». Моряки отработали мероприятия борьбы за живучесть с использованием новой тренажерной базы. Также экипажи кораблей провели занятия по противовоздушной обороне, поиску и обнаружению подводных целей и подготовке к торпедной стрельбе. Кронштадт - город со славными флотскими традициями, корни которых закладывались еще во времена Российской империи. В нем, а также в городе Санкт-Петербурге, например, проходит Главный военно-морской парад, символизирующий силу российского Военно-морского флота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика