Гром морской артиллерии: малые противолодочные корабли Балтфлота провели стрельбы в Финском заливе
Помимо этого, корабли отработали постановку минных заграждений - для этого были использованы учебные мины, которые позже успешно обезвредил «Павел Хенов».
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Малые противолодочные корабли Балтфлота «Уренгой» и «Казанец» атаковали тренировочные воздушные цели в акватории Финского залива. Это произошло в рамках запланированных учений.
Для выполнения этой задачи использовали артиллерийские установки АК-176-М и АК-630М калибром в 76 и 30 миллиметров соответственно.
Помимо этого, корабли отработали постановку минных заграждений - для этого были использованы учебные мины, которые позже успешно обезвредил «Павел Хенов».