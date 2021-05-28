Армия Гром морской артиллерии: малые противолодочные корабли Балтфлота провели стрельбы в Финском заливе Тимур Шерзад Помимо этого, корабли отработали постановку минных заграждений - для этого были использованы учебные мины, которые позже успешно обезвредил «Павел Хенов». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Малые противолодочные корабли Балтфлота «Уренгой» и «Казанец» атаковали тренировочные воздушные цели в акватории Финского залива. Это произошло в рамках запланированных учений. Для выполнения этой задачи использовали артиллерийские установки АК-176-М и АК-630М калибром в 76 и 30 миллиметров соответственно. Помимо этого, корабли отработали постановку минных заграждений - для этого были использованы учебные мины, которые позже успешно обезвредил «Павел Хенов».





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