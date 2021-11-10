В лагере беженцев на польско-белорусской границе обнаружили раненых курдских мужчин
Курды со следами физического насилия утверждали, что их задержали на территории Польши, где они просили защиты, а затем вытеснили обратно в лагерь.
© Видео: Пограничный комитет Беларуси, Telegram © Фото: Пограничный комитет Белоруссии
Среди беженцев, находящихся на границе Польши и Белоруссии обнаружили курдов, пострадавших от рук польских силовиков. Люди с различными травмами и пятнами крови на телах и одежде пытаются спрятаться в туристических палатках.
Четверо мужчин курдской национальности со следами физического насилия обнаружили белорусские пограничники в ночь на 10 ноября. Беженцы утверждали, что их задержали на территории Польши, где они просили защиты.
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