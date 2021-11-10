Все действующие лесные пожары в России ликвидировали за сутки

В регионах России за сутки лесопожарные службы потушили три пожара на площади 108 га, действующих лесных пожаров нет. Об этом сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09 ноября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано три лесных пожара на площади 108 га. На 00:00 (по московскому времени) 10 ноября 2021 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», - говорится в сообщении.

Ранее на окраинах города Абдулино в Оренбургской области несколько дней полыхали поля. Пожар произошел из-за возгорания сухой травы.