Огонь стелется по полям: кадры крупного пожара в Оренбуржье
В региональном МЧС сообщили, что угрозы для населенного пункта нет.
© Видео: "Абдулинские просторы", Подслушано Абдулино, "ВКонтакте" © Фото: Подслушано Абдулино, "ВКонтакте"
На окраинах города Абдулино в Оренбургской области второй день полыхают поля. Видео пожара в социальных сетях публикуют жители.
Люди пишут, что огонь распространяется стремительно из-за сильного ветра. Жители опасаются, что скоро он достигнет их домов.
В ГУ МЧС России по Оренбургской области сообщили, что угрозы для населенного пункта нет. По данным ведомства, огонь уже локализован. Пожар произошел из-за возгорания сухой травы.