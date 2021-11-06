В стране и мире Огонь стелется по полям: кадры крупного пожара в Оренбуржье Иван Линдеманн В региональном МЧС сообщили, что угрозы для населенного пункта нет. © Видео: "Абдулинские просторы", Подслушано Абдулино, "ВКонтакте" © Фото: Подслушано Абдулино, "ВКонтакте" Читайте нас на: На окраинах города Абдулино в Оренбургской области второй день полыхают поля. Видео пожара в социальных сетях публикуют жители. Люди пишут, что огонь распространяется стремительно из-за сильного ветра. Жители опасаются, что скоро он достигнет их домов. В ГУ МЧС России по Оренбургской области сообщили, что угрозы для населенного пункта нет. По данным ведомства, огонь уже локализован. Пожар произошел из-за возгорания сухой травы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика