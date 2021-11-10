В Минэнерго рассказали, что позволило избежать подорожания бензина на 15 рублей

Бензин в России стоил бы дороже на 15 рублей, если бы для сглаживания колебаний цен на топливо не работал демпфирующий механизм. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15. Мы следим за ситуацией с ценами на бензин. Нельзя просто так корректировать демпфер, надо понимать для чего, но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться», - пояснил министр.

Шульгинов также рассказал, когда ранее Минэнерго предлагало ввести запрет экспорта бензина, ситуация стабилизировалась благодаря совместной работе с компаниями и ФАС.

«Ситуация стабилизировалась благодаря ежедневной работе совместно с компаниями и ФАС, когда ежедневно выдавались рекомендации по поставкам каждого НПЗ. Мы работаем с компаниями и даем рекомендации - эти рекомендации, в том числе по снижению экспорта, были выполнены, хоть запрет на экспорт формально не вводили», - сказал министр газете «Коммерсантъ».

В начале осени, в период с 30 августа по 6 сентября, розничные цены на топливо в России впервые за год снизились, согласно данным Росстата. В среднем бензин подешевел на 15 копеек, а дизельное топливо на семь копеек.

Ранее в Минэнерго объяснили, чем обычно обусловлен рост цены бензина и дизельного топлива на АЗС. Сообщается, что это связано с общим изменением индекса потребительских цен с начала года и увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо.