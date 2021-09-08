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Цены на топливо в России упали впервые за год

Майя Мусиенко
22:44 08.09.2021
В среднем бензин подешевел на 15 копеек, а дизельное топливо на семь копеек.
Цены на топливо в России упали впервые за год
© Фото: pixabay
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Розничные цены на топливо в России впервые за год снизились в течение недели с 30 августа по 6 сентября. По данным Росстата, стоимость бензина в среднем снизилась на 15 копеек, до 48 рублей 93 копеек за литр, а цена дизтоплива уменьшилась на 7 копеек, и составила 50 рублей 62 копейки за литр. Так, цена Аи-92 снизилась на 17 копеек (до 45,99 рубля), стоимость на Аи-95 уменьшилась на 16 копеек (до 49,82 рубля), а на Аи-98 подешевел на восемь копеек (до 57,57 рубля за литр).

По данным Минэнерго, в первую неделю сентября топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, а ценовая ситуация продолжала улучшаться. Несмотря на то, что часть российских НПЗ оставалась на ремонте, нефтяные компании полностью исполняли обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом, а объем торгов на бирже значительно превышал нормативы министерства и ФАС.

«Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению. Производство топлива также держалось на повышенных уровнях», — отметили в ведомстве.

В министерстве заверили, что в будущем цены на топливо в России будут меняться в соответствии уровнем инфляции. Последний раз стоимость топлива на отечественном рынке снижались в прошлом году. Тогда бензин стал дешевле на одну копейку, а дизель на две.

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