Глава польского МВД сообщил о попытке 1,5 тысячи беженцев прорваться через границу
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что около полутора тысяч нелегальных мигрантов пытались прорваться через границу Польши, при этом сейчас от двух до четырех тысяч беженцев остаются у белорусской границы. Об этом министр сообщил в ходе внеочередного заседания сейма.
«Около 1,5 тысячи человек пытались вчера силовым путем преодолеть границу польского государства. Эти попытки оказались безрезультатными», - цитирует ТАСС слова Каминьского.
Каминьский также подчеркнул, что в стране стараются сделать все возможное для контроля ситуации на границе. На данный момент, по его словам, на территории Белоруссии находятся 15 тысяч беженцев.
Ранее эксперт назвал сложную обстановку на границе с Белоруссией итогом работы США. По мнению Владимира Жарихина, мигранты бегут из-за экспансионистской и агрессивной политики США.