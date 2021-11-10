В ООН рассказали о беспокойстве генсека из-за ситуации на белорусско-польской границе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш считает, что миграционный кризис, создавшийся на польско-белорусской границе не должен стать причиной напряженности между странами и каким-либо способом использоваться в политических целях. Об этом на брифинге заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН следит с беспокойством за ситуацией на белорусско-польской границе и вновь заявляет о важности обеспечения того, чтобы проблемы миграции решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом», - цитирует РИА Новости слова Дюжаррика.

Ранее в ООН отреагировали на ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации выступают против идеи использования беженцев в политических целях.