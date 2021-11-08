В ООН отреагировали на ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН выступают против идеи использования беженцев в политических целях. Так пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с мигрантами, обострившуюся на границе Польши и Белоруссии.

«Мы уже какое-то время видим сообщения о том, что происходит на границе Польши с Белоруссией. Есть ряд фундаментальных принципов - люди никогда не должны быть использованы как инструменты для достижения политических целей, особенно если они находятся в уязвимом положении, ищут ли они убежища или безопасности», - сказал Дюжаррик на брифинге.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны в районе границы. Кроме того, в госпогранкомитете заявили, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе республики с Польшей складывается крайне напряженная.