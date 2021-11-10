Путин сообщил, что доля современного оружия в ядерных силах РФ превышает 80%

Президент России Владимир Путин сообщил, что, несмотря на COVID-19, доля современных образцов вооружения в ядерных силах РФ превысила 80%. При этом в других войсках доля современного вооружения составляет 70%. Об этом президент заявил в ходе заседания Военно-промышленного комплекса.

«Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок. В результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения - более 70%», - сказал президент.

Помимо этого, президент отметил, что, несмотря на COVID-19, в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 96,2%. Президент отметил, что в 2012 году выполнение ГОЗ составило около 80% - и это считалось хорошим результатом.

Также Владимир Путин призвал при разработке новой госпрограммы вооружений учитывать все мировые тенденции.