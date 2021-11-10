Путин призвал при разработке новой госпрограммы вооружений учитывать все мировые тенденции

В новой госпрограмме вооружений нужно учитывать все мировые тенденции, сделать акцент на гиперзвуке, оружии на новых физических принципах, искусственном интеллекте и роботах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которое проходит в режиме видеоконференции.

«Прежде всего это внедрение передовых информационных, биокогнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления», - сказал глава государства.

Он также указал на необходимость повышения функциональности и боевой устойчивости военной техники, в том числе за счет применения искусственного интеллекта и широкого распространения робототехники.

Глава государства напомнил, что гособоронзаказ в 2020 году исполнен на 96,2%, несмотря на COVID-19.