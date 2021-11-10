Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Путин призвал при разработке новой госпрограммы вооружений учитывать все мировые тенденции

Андрей Аркадьев
17:08 10.11.2021
Глава государства также указал на необходимость повышения функциональности и боевой устойчивости военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В новой госпрограмме вооружений нужно учитывать все мировые тенденции, сделать акцент на гиперзвуке, оружии на новых физических принципах, искусственном интеллекте и роботах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которое проходит в режиме видеоконференции.

«Прежде всего это внедрение передовых информационных, биокогнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления», - сказал глава государства.

Он также указал на необходимость повышения функциональности и боевой устойчивости военной техники, в том числе за счет применения искусственного интеллекта и широкого распространения робототехники.

Глава государства напомнил, что гособоронзаказ в 2020 году исполнен на 96,2%, несмотря на COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:01 В стране и мире
Видео
Суд направил в СИЗО обвиняемого в убийстве бойца СОБРа в Петербурге
17:10 Армия
Видео
Путин сообщил, что доля современного оружия в ядерных силах РФ превышает 80%
15:05 В стране и мире
Видео
Голикова сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 за нерабочую неделю
15:49 Армия
Видео
За прошедшие сутки ПВО РФ сопровождала три самолета-разведчика НАТО в Черном море
13:10 В стране и мире
Взрыв газа произошел в жилом доме в Симферополе
Популярное
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Видео
В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.