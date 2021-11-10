Путин заявил, что гособоронзаказ в 2020 году исполнен на 96,2%, несмотря на COVID-19

Задания гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию, были выполнены на 96,2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК), которое проходит в режиме видеоконференции.

«Отмечу, что в 2020 году, сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012 году, например, было 80% с небольшим, и то считалось хорошо. Здесь мы подошли к такому уровню. Причем столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет», - сказал глава государства.

Он отметил, что даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, предприятия ОПК работают стабильно, не допускают срыва и затягивания поставок.

Президент добавил, что в войска поступают вооружения, которые не только не уступают, но по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.