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Путин заявил, что гособоронзаказ в 2020 году исполнен на 96,2%, несмотря на COVID-19

Андрей Аркадьев
17:05 10.11.2021
Глава государства также отметил, что доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения - более 70%.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Задания гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию, были выполнены на 96,2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК), которое проходит в режиме видеоконференции.

«Отмечу, что в 2020 году, сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012 году, например, было 80% с небольшим, и то считалось хорошо. Здесь мы подошли к такому уровню. Причем столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет», - сказал глава государства.

Он отметил, что даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, предприятия ОПК работают стабильно, не допускают срыва и затягивания поставок.

Президент добавил, что в войска поступают вооружения, которые не только не уступают, но по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.

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