Орейро на русском языке поблагодарила Россию за предоставленное ей гражданство

Актриса Наталия Орейро разместила видеообращение в соцсети ВКонтакте, в котором искренне поблагодарила граждан России за предоставленное ей гражданство РФ и оказанное доверие. Обращение она постаралась записать на русском языке.

«Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо!», - сказала актриса сериала «Дикий ангел».

Наталия Орейро стала часто приезжать с концертами в Россию после успеха, который был у сериала с ее участием в нашей стране. Актриса и певица любит говорить, что она чувствует духовную близость с россиянами, однако переезжать на постоянное место жительство в Россию, как это сделали после получения гражданства РФ актер Стивен Сигал, частично актер Жерар Депардье и американский боец Джеффри Монсон, не планирует.

Президент России Владимир Путин 25 октября подписал указ о присвоении гражданства РФ певице из Уругвая Наталии Орейро и ее сыну Мерлину.