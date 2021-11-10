Голикова заявила, что 30% заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщила, что 30% заразившихся коронавирусом в России приходится на крупные регионы страны. В их числе, по словам Голиковой, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

«По-прежнему 30% заболеваемости приходится на крупные регионы, такие как Москва, Московская область и Санкт-Петербург», - подчеркнула вице-премьер.

Голикова также пояснила, что 70% заболеваемости COVID-19 приходится на остальные регионы страны. Более того, по ее словам, по прошествии 44-й недели пандемии уровень заболеваемости возрос в 61 регионе, тогда как на 43-й неделе рост заражаемости коронавирусом наблюдался в 78 регионах.

Также вице-премьер отметила, что прошедшая в России нерабочая неделя позволила снизить темпы прироста заболеваемости коронавирусом. По ее словам, рост числа заболевших составил всего 2,1%.