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В Якутии бездомные псы окружили и едва не напали ребенка

Алексей Курильченко
14:44 10.11.2021
Стая животных бегала вокруг мальчика и злобно лаяла.
© Видео: Вконтакте, Иван Руфов © Фото: Вконтакте, Иван Руфов
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В Якутском селе Амга стая бездомных псов окружила ребенка. Животные не напали на мальчика - лишь бегали вокруг и злобно лаяли и рычали. Возможно собаки были голодные и надеялись на угощение.

Видео с инцидентом записал местный житель - на кадрах ребенок пытается увернуться от собак. В это время очевидцы прячутся за забором и что-то кричат мальчику. Сообщается, что ребенок не пострадал.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег от кормления собак из жалости и обустройства им теплых будок. Если собаки привыкнут, что их кормят на какой-то одной территории, то они станут считать ее своей и нападать на людей, заметив якобы чужака. Если животные повстречались на улице сразу стаей, то нужно обратиться в органы местного самоуправления с просьбой отловить собак.

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