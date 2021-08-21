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Кинолог рассказал, как вести себя при встрече с бродячей собакой

Валентина Пескова
05:21 21.08.2021
В случае, если повстречалась стая бездомных животных, нужно немедленно обратиться в органы местного самоуправления с просьбой отлова.
Кинолог рассказал, как вести себя при встрече с бродячей собакой
© Фото: pixabay.com
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в Международный день защиты бездомных животных рассказал о правилах поведения при встрече с ними. Они касаются не только собственной безопасности людей, но и помощи такому животному.

«Если все будут проходить мимо безнадзорной собаки, эта проблема усугубится. Собака - домашнее животное, у нее обязательно должен быть хозяин, она не должна находиться на улице безнадзорно», - сказал Голубев.

Специалист предупредил, что если животные повстречались на улице сразу стаей, то нужно обратиться в органы местного самоуправления с просьбой отловить собак и поместить в приют. А также - проинформировать об этом органы государственного ветеринарного надзора, которые обязаны устранить эту проблему оперативно.

«В ином случае именно они будут нести ответственность за бездействие», - цитирует кинолога РИА Новости.

Специалист также назвал ошибки, которые часто совершают сердобольные люди. Президент Российской кинологической федерации предостерег от кормления собак из жалости и обустройства им теплых будок, что только усугубит проблему. Если собаки привыкнут, что их кормят на какой-то одной территории, то они станут считать ее своей и нападать на людей, заметив якобы чужака. Такое естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий.

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